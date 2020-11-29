Doğu Anadolu'daki sokaklar kısıtlamayla sessizliğe büründü

ERZURUM (AA) – Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Sabah saat 05.00'a kadar sürecek kısıtlama kapsamında, Erzurum'da saat 20.00'den itibaren caddeler, meydanlar, sokaklar ve tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri de genelgeye uyulması konusunda vatandaşları uyararak, evlerine gitmelerini istedi.

– Erzincan

Erzincan'da da kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Dörtyol, Cumhuriyet Meydanı, Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri ile kentin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince uygulama yapılarak, dışarı çıkanların belgeleri kontrol edildi.

Vatandaşlar kısıtlamaya uyarken, polis ekipleri kent merkezinde ve bazı cadde ve sokaklar ile meydanlarda önlemler aldı.

– Ardahan

Ardahan kent merkezinde de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Başta şehrin en işlek yerleri olan Kongre ve Lise caddeleri olmak üzere kentin tüm cadde ve sokakları kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldı.

Ekipler cadde ve sokaklarda denetim yaptı.

– Ağrı

Ağrı'da da kısıtlamaların başlamasıyla cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Kentin en işlek noktalarından olan Cumhuriyet, Eski Van, Kağızman ve Erzurum caddelerinde kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, yasağın başlamasıyla cadde ve sokaklardaki denetimlerini artırdı.

– Tunceli

Tunceli'de de sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin en işlek yerlerinden olan Sanat Sokağı, Yeraltı Çarşısı üstü, Cumhuriyet Caddesi, Seyit Rıza ve Palavra meydanları boş kaldı.

Polis ve bekçilerden oluşan ekipler, sokağa çıkma ihlallerine karşı kentin belirli noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

– Iğdır

Iğdır'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından il merkezindeki cadde ve sokaklar boş kaldı.