Doğu Konferansı'nda ilk finalist Miami Heat

ANKARA (AA) – Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde Miami Heat, Milwaukee Bucks'ı 103-94 yenerek seriyi 4-1'e getirdi ve Doğu Konferansı'nda finale yükselen ilk takım oldu.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Miami Heat, yarı final serisinin beşinci karşılaşmasında Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider bitiren Milwaukee Bucks'ı 103-94 mağlup etti.

Seriyi 4-1 üstün bitiren Heat, 2014 yılının ardından ilk kez konferans finali oynamaya hak kazandı.

Heat'te, Jimmy Butler ve Goran Dragic 17'şer, Jae Crowder ise 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bucks'ta Khris Middleton'ın 23 sayı, 7 ribaunt ve Brook Lopez'in 15 sayı, 14 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

– Lakers seride 2-1 önde

Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers, play-off yarı final eşleşmesinin üçüncü maçında Houston Rockets'ı 112-102 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Lakers'ta LeBron James 36 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle öne çıkarken, Anthony Davis 26 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Toplamda 162'nci galibiyetine ulaşan LeBron James, Derek Fisher'ı geçerek NBA play-off tarihinin en çok maç kazanan oyuncusu oldu.

Rockets'ta James Harden'ın 33, Russell Westbrook'un 30, Jeff Green'in ise 16 sayılık katkıları galibiyet için yeterli olmadı.