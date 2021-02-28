Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

SAKARYA (AA) – Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın ikinci gününde Sakarya'nın en işlek noktalarından Tarihi Uzun Çarşı, Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Millet Bahçesi, Demokrasi ve Gar meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamadan muaf olanlar, belediye temizlik işçileri ve sokak hayvanlarının boş caddeleri paylaştığı kentte, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri denetim gerçekleştiriyor.

Karabük, Düzce, Kocaeli, Bartın, Bolu ve Zonguldak'ta da kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, cadde ve sokaklarda az sayıda kişinin olduğu görüldü.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da sessizlik yaşanıyor.

Polis ve jandarma ve ekipleri, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda denetimlerini sürdürüyor.