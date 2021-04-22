Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı

SAKARYA (AA) – Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 26 Nisan pazartesi saat 05.00'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kısıtlama öncesi kent merkezi ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü.

Emniyet ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

– Zonguldak

Zonguldak'ta kısıtlamanın başlamasıyla normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Gazipaşa Caddesi'ni bariyerlerle kapatan polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

– Kocaeli

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kocaeli'de trafik yoğunluğu gözlendi. Evlerine dönmek isteyenler, şehir içindeki yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden İzmit Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi boş kaldı.

Kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

– Bolu

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek merkezlerinden Kent ve Demokrasi Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi ve çevresi boşaldı.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri, kentin çeşitli noktalarında denetim yapıyor.

Ekipler, sokaktaki kişiler ile sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

– Düzce

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Anıtpark Meydanı, Düzce Valiliği önü ve İstanbul Caddesi drone ile havadan görüntülendi.

– Bartın

Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden olan Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı'nı saat 19.00 itibarıyla boşaldı.

Yine kısıtlama öncesi yoğun araç trafiğinin görüldüğü Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.

– Karabük

Kentin yoğun caddelerinden Kemal Güneş, Fevzi Fırat, Albay Karaoğlanoğlu ve Kent Meydanı kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da sessizlik hakim oldu.

Kentin belirli alanlarında uygulama noktaları oluşturan polis ve jandarma ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.