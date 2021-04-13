Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ramazan ayı koronavirüs gölgesinde buruk geçiyor

SAKARYA (AA) – Sakarya, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Kocaeli'de ramazan ayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla eski günlerini aratıyor.

Bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı kalan restoran ve kafeteryalar, müşterilerini iftarda ağırlayamıyor. Paket servis şeklinde hizmetlerine devam eden işletmeler, salgının bitmesini ve normal işlerine dönmeyi istiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarınca iftar ile çeşitli ramazan programlarının düzenlendiği Demokrasi Meydanı, bu yıl salgınla mücadele kapsamında etkinliklere kapalı kalacak.

Normal zamanda vatandaşların iftar yaptığı Aziz Duran Parkı da Kovid-19 nedeniyle boş kaldı.

Ramazan aylarının coşkulu bir şekilde yaşandığı Sakarya'da ilk iftar, koronavirüs nedeniyle buruk yapıldı.

– Kocaeli

Kocaeli'de, ramazanda ailelerin toplu olarak oruç açtığı sahil parkları, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ilk iftar akşamında boş kaldı.

Salgın önlemleri kapsamında alınan tedbirler ve ramazanın da etkisiyle kentte bazı cadde, meydan ve parklarda sakinlik yaşandı.

"11 ayın sultanı" ramazanın heyecanını yaşayan Kocaeliler, önceden toplu halde oruçların açıldığı Seka Park ve Derince Harikalar Sahili'nde iftar yapamadı.

Salgın öncesinde, ramazan ayında insanların eş, çocuk ve akrabalarıyla yemeklerini hazırlayıp geldiği, ezanın okunmasıyla da iftarlarını dualarla açtığı sahil parklarında sessizlik hakim oldu.

– Bolu

Bolu'da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan tedbirler ve ramazanın da etkisiyle bazı cadde, meydan ve parklarda sakinlik yaşandı.

Ramazan heyecanı yaşayan Bolulular, her yıl Bolu Belediyesi başta olmak üzere Türk Kızılay ile birçok sivil toplum kuruluşunun iftar çadırlarının kurulduğu Anıt Park'ta iftar yapamadı.

Salgın öncesinde ramazanın başlamasıyla insanların eş, çocuk ve akrabalarıyla yemeklerini hazırlayıp iftarlarını dualarla açtığı Atatürk Orman Parkı ile Karaçayır Parkı'nda sessizlik hakim oldu.

– Zonguldak

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı cadde, sokak ve parklarda sakinlik yaşandı.

Salgın öncesindeki ramazan aylarında insanların, yakınlarıyla kafe ve restoranlarda yoğunluk oluşturduğu Gazi Paşa Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Toplu iftarların açıldığı Toptancılar Sokağı ile Fevkani Köprüsü de boş kaldı.

Her yıl ramazan ayını büyük bir heyecanla karşılayan kentte, bu yıl salgının etkisiyle buruk geçiyor.

– Karabük

Karabük'te de ramazan aylarında toplu iftarların yapıldığı alanlar, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında boş kaldı.

Karabük Belediyesinin her ramazan ayında iftar çadırı kurduğu Kent Meydanı ile Safranbolu Belediyesinin iftar çadırı kurduğu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı en sakin iftarını yaşadı.

Alınan tedbirler ve ramazanın da etkisiyle kentte bazı cadde, meydan ve parklarda sakinlik yaşandı.

Her iftar dolu olan bazı kafe ve restoranlar ise boş kaldı.