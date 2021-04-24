Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

SAKARYA (AA) – Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları sessizliğe büründü.

Hafta sonları yoğunluk yaşanan Aziz Duran Parkı'nda da kimsenin bulunmadığı görüldü.

– Kocaeli

Kocaeli'nin en yoğun yerlerinden İzmit Kent Meydanı, Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolu kısıtlama kapsamında boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf olan az sayıda kişi bulunuyor.

Polis ekipleri, D-100 kara yolu ile D-130 kara yolunda oluşturulan uygulama noktalarında trafiğe çıkanların izin belgelerini kontrol ediyor.

– Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı sessizliğe büründü.

Kentte kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

– Düzce

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokakları ile Anıtpark Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kentin Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunda polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kent merkezinde ise polis ve zabıta ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.

– Bolu

Bolu'da, kentin işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında dışarıda bulunanlara yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Ayrıca, şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında denetim noktaları oluşturuldu.

Polis ve jandarma ekipleri, kente giriş-çıkış yapan araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izni olup olmadığını kontrol ediyor.

– Karabük

Karabük ve ilçelerindeki işlek cadde ve meydanlar boşaldı.

İl merkezinde bulunan ve günün her saati yoğun olan Fevzi Fırat, Kemal Güneş ve Albay Karaoğlanoğlu caddeleri ile Kent Meydanı boş kaldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

Kent giriş ve çıkışları ile bazı kavşaklarda oluşturulan noktalarda kontrollerini sürdüren polis, jandarma ve bekçiler, kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor.

– Bartın

Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı boş kaldı.

Araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.