Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de “tam kapanma” sürecinin altıncı gününde sessizlik hakim

SAKARYA (AA) – Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın altıncı gününde tedbirlere uyuluyor.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kocaeli'de de işlek yerlerden İzmit Kent Meydanı, Fethiye Caddesi, Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki Yürüyüş Yolu güzergahı, Yenicuma ile Fevziye Camisi parklarında sessizlik yaşanıyor.

Bolu'nun işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sakinlik dikkati çekiyor.

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik çalışmalar kapsamında kentin doğu ve batı girişlerindeki kontrol noktaları ile otoyol çıkışları ve ilçelere bağlantı yollarında denetim noktaları oluşturuldu.

Polis ve jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

– Düzce

Düzce'de normal zamanda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokakları ile Anıtpark Meydanı'nda sakinlik yaşanıyor.

Kentin Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda polis ve jandarma ekipleri denetimlere devam ediyor.

– Zonguldak

Zonguldak'ın en işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kent genelinde, sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor.

– Karabük

Karabük'te de normal zamanlarda yoğun olan cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.

Araç trafiğinin oluştuğu bulvarlarda boş kaldı. Zaman zaman uygulama noktalarında araç kuyrukları oluşuyor.

Polis ve jandarma ekipleri, insanların izin belgelerini kontrol ediyor.

– Bartın

Bartın'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görülüyor.

Kentin normal zamanlarda yoğun yerlerinden Kaynarca, Hükümet Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sükûnet hakim.

Emniyet ekipleri kent merkezinde denetimlerini sürdürürken trafik ekipleri de kavşaklardaki kontrol noktalarında izin belgesi kontrolü yapıyor.