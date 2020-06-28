Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de YKS heyecanı

SAKARYA (AA) – Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Sakarya'da sınava girecek öğrenciler, aileleriyle Sakarya Üniversitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki okullara geldi.

Sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçleri tedbir aldı.

Öğrenciler, okul girişlerinde kimlik ve sınav giriş kağıtlarının kontrolünün ardından salonlara alındı. Ayrıca sınav binası girişlerinde öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent merkezinin işlek yerlerinden Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, Çark Caddesi, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim oldu.

Bazı velilerin sınava giren çocuklarını okul önlerinde beklediği görüldü.

– Düzce'de otobüsü kaçıran öğrencileri polisler sınav yerine götürdü

Düzce'de, Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek öğrencilere koronavirüs tedbirleri kapsamında el dezenfektanı sıkılarak, maske dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Sınav öncesi polis ve görevli öğretmenler, öğrenci ve velileri sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda sık sık uyardı.

Sınava, kimlik ve belgeleri eksik olan öğrenciler alınmadı. Eksiklerini tamamlayan öğrenciler, sınav giriş saatine kadar yetişmek için çaba gösterdi.

Bazı öğrenciler okul kapısının kapanmasına az bir zaman kala sınav merkezine giriş yaptı.

Sınavın başlamasıyla aileler de okul çevresinde bekleyişe geçti.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Merkez Yerleşkesinde sınava girecek 2 öğrenci, binecekleri otobüsü kaçırınca polisten yardım istedi. Ekipler, 2 öğrenciyi ekip otosuyla kampüse götürdü.

Öte yandan, YKS sırasında okulların yakınlarında ses yapan vatandaşları polis ekipleri uyarıyor. İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, okul çevrelerinde drone ile uçuşlar gerçekleştirerek öğrencilerin sınav motivasyonlarını bozacak kişi ya da kişileri tespit ediyor.

– Zonguldak

Zonguldak'ta sınava girmek için okul bahçelerinde bekleyen adaylara, sınav öncesi maske dağıtıldı, ellerine dezenfektan döküldü.

Polis ile görevli öğretmenler, öğrenci ve velilere sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında sık sık uyarıda bulunurken, okulların önünde bekleyen bazı velilerin çocukları için dua ettiği görüldü.

– Karabük

Karabük Üniversitesindeki fakülte binalarına gelen öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında içeriye alındı.

Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrencilerin salona girişine izin verildi.

Aileler de çocuklarını sınava girdikleri bina önünde bekledi.

Öğrencileri fakülte binalarına taşıyan otobüsler görevlilerce dezenfekte edildi.

Bazı öğrencilerin sınava girebilmek için koştuğu görüldü.

– Bolu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'ne gelen öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınava girecekleri salonlara alındı.

Sınav görevlileri tarafından öğrencilerin kimlik kontrolleri yapıldı, polis ekipleri ise üst araması yaptı.

Çocuklarını sınav salonunun yakınlarında bekleyen aileler, zaman zaman polis ekipleri tarafından Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyarıldı.

– Kocaeli

Kocaeli'de sınava giren öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara alındı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Polis ekipleri de çocuklarını bekleyen aileleri, Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.