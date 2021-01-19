HaberlerGündemSağlıkAlaturka YaşamSosyal MedyaTürkiye Doğu Perinçek, Covid-19 aşısı oldu Yazan: Alaturka Online - 19 Ocak 2021 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Doğu Perinçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs aşısının Türkiye’de uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, biz de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde aşımızı oluyoruz. Aşı olmak günün vatandaşlık görevi” dedi. (DHA) İlginizi ÇekebilirBakan Koca: Toplam 500 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu Advertisements