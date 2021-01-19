Doğu Perinçek, Covid-19 aşısı oldu

Yazan:
Alaturka Online
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Doğu Perinçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs aşısının Türkiye’de uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, biz de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde aşımızı oluyoruz. Aşı olmak günün vatandaşlık görevi” dedi. (DHA)

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