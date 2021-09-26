Doğuda kar, Antalya’da yazdan kalma günler

Türkiye’nin doğu illerinde zaman zaman kar yağışı etkili olurken, turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 derece olmasını fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti.

Türkiye’nin doğusunda bulunan bazı illere mevsimin ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde bulunan illerde kar yağışı zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Turizmin başkenti Antalya’da ise yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının yüzde 50 ve deniz suyu sıcaklığının 26 derece olmasını değerlendiren yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Sahil hafta sonu tıklım tıklım doldu. Vatandaşların birçoğu Akdeniz’in serin sularında yüzerken, bazıları da sahil bandında dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise paraşüt, jetski ve diğer aktivitelerden faydalandı. Sahilde yaşanan yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.

Sahile ailesi ile birlikte gelen Vuslat Suphi Can, “Konyaaltı’nda yaşıyorum. Türkiye’nin dört mevsiminden bir tanesi burada denize girerken, Doğuda ve Güneydoğu’da bazı illere kar düşüyor. Biz yılın 12 ayı burada denize girebiliyoruz. Güneş açtığı zaman plajlar doluyor. Bugün deniz çok güzeldi. Deniz suyu sıcaklığı yüksek. Zaten yıl boyunca 28-29 derece oluyor” dedi. (İHA)

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