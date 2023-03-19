Doğuda kar ve sis esareti: Araçlar yolda kaldı

Van kent merzezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Çığ riski nedeniyle bu yıl 40 gün boyunca ulaşıma kapatılan ve 11 gün önce ulaşıma açılan Van-Bahçesaray kara yolu yağan kar yağışı ile birlikte ulaşıma kapandı.

Bahçesaray ile Bitlis’in Hizan ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan kara yolu da yağan kar nedeniyle 3 saat boyunca ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı ve sisin de etkili olduğu bölgede, Karayolları ekiplerinin yolu açmasıyla, yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Bazı sürücüler, yolun açılmasıyla araçlarına zincir takarak geldikleri güzergahlara doğru gitti. (DHA)