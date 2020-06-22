Doğukan Manço, babası Barış Manço’nun gerçek ismini açıkladı

Bir döneme damgasını vuran efsane isim Barış Manço’nu oğlu Doğukan Manço, YouTube’da ‘Barış Manço’nun asıl ismi’ başlıklı bir video yayınladı. Manço videoda babasının pek çok ismi olduğunu anlattı…

Doğukan Manço, 1999 yılında vefat eden babası Barış Manço’nun adıyla ilgili ilginç bir video yayınladı. ‘Barış Manço’nun asıl ismi’ adlı programda, babası hakkında ilinmeyenleri anlatan Doğukan, Barış Manço’nun aslında birden fazla ismi olduğunu söyledi. İşte genç şarkıcının ağzından babasının isimleri…

“II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak ‘Savaş’ ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor. Babamın ilk ismi ‘Mehmet’, dedesi Mehmet Abdi Manço’dan geliyor. Halam İnci Manço’dan dinlediğim kadarıyla; 1942’de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943’te babam doğmuş. Onu da anmak üzere babamın ismine ‘Yusuf’ eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler ‘Bunun adı Tosun olsun’ demişler. Ve ismi kayıtlara ‘Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço’ olarak geçmiş. 1954’te ortaokula geçiş sınavına girerken nüfus müdürlüğüne gidip ‘Tosun Yusuf’ ismini çıkartmışlar.”

