Doğum günü mesajları 2020… Arkadaşa, sevgiliye doğum günü kutlama mesajları…

Yeni bir yaşa adım atılan doğum günleri birçok kişi için büyük anlamlar içeriyor. Doğum günlerini kutlamak için sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz doğum günü mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte anlam dolu doğum günü mesajları…

DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Üzgünüm, belki yanında değilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde bugünü seninle beraber kutluyorum. Yakında görüşmek üzere, nice yaşlara.

Bugün geride kalan bir yaşını daha doldurmanın mutluluğunu yaşarken geleceğin sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.

Yılların sormadığı, yolların yormadığı, arkadaşların unutmadığı bir ömür için bu doğum günün yeni bir başlangıç olmasını dileriz. Doğum günün kutlu olsun.

Yeni yaşında kalbinin olabildiği kadar sevmem ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun.

Her mum hayatının ışığıdır, pastanda ki mumlar çoğaldıkça yaşamın daha çok aydınlanacaktır. Yeni ışığın hayırlı, doğum günün kutlu olsun…

Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın ve dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. İyi ki doğdun.

Ne dersin bugünü en güzel günlerin başlangıcı yapalım ve bugün en kötü günün olsun! Doğum günün kutlu olsun.

Bir umut serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk doğsun günlerine, bin bir hayalin gelecekle buluşsun, her şey kendin gibi güzel olsun. Nice mutlu yıllara.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Nice seneler.

Geçmişe bakan geleceği göremez. Geleceği göremeyen ilerleyemez. Hayatta hep emin adımlarla ilerle. İyi ki doğdun.

Yaşadığın anılarını ileride gülerek hatırlayacağın, hayatında acıdan çok neşenin olacağı güzel bir yıl olması dileğiyle. İyi ki doğdun, güzel yaşlara ve günlere…

İnsanın hayata tutunması için geçerli sebepleri olması gerekir. Sen benim en büyük sebebimsin. Kardeşten yakın insan. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun.

İnsanlar tek bir şey düşünmez çok şey düşünür. Düşündüklerini gerçekleştireceğin bir yıl olsun. İyi ki doğdun.