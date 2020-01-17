Doğu’nun zirve mücadelesinde Milwaukee Bucks, Boston Celtics’i mağlup etti

NBA’de bu gece 5 maç oynandı. Gecenin en önemli maçında Doğu Konferansı’nın iki güçlü ekibi Milwaukee Bucks ile Boston Celtics karşı karşıya geldi. Bucks, playofflarda da ciddi rakibi olacak Celtics’i 128-123 mağlup ederek lig liderliğini sürdürdü.

Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 17 ribaund ve 7 asistle galibiyette büyük rol oynarken, Chris Middleton 23 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle kendisine eşlik etti. Celtics’te Kemba Walker 40 sayı, 11 ribaundla maçın en skoreri olmasına karşın mağlubiyete engel olamadı.

Gecenin performansı kariyer rekoru kıran Brandon Ingram’dan geldi

10 maçtır yenilmeyen Utah Jazz’a, New Orleans Pelicans dur dedi. Pelicans uzatmaya giden maçı Brandon Ingram’ın muhteşem performasıyla 138-32 kazanmayı başardı. Ingram maçı 49 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle tamamlayarak sayı kategorisinde kariyer rekorunu kırarken, Derrick Favors eski takımına karşı 21 sayı, 11 ribaundla mücadele etti. Jazz’de Donovan Mitchell 46 sayıyla kariyer rekorunu egale ederken; eski Fenerbahçeli Bojan Bogdanovic 26 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle oynadı.

Gecenin toplu skorları şöyle:

New York Knicks 98-121 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 128-123 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 138-132 Utah Jazz (Uzatmalarda)

Golden State Warriors 131-134 Denver Nuggets (Uzatmalarda)

Los Angeles Clippers 122-95 Orlando Magic