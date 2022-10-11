Doğuş Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Doğuş Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Doğuş Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 25.10.2022 Salı günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

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