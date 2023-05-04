“Doktor dövebiliyoruz” diyen şahıs hakkında suç duyurusu

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sokak röportajı sırasında ”Bir 25 sene öncesini hatırlamazsınız siz. Benim eşim devlet hastanesinde çalışırken, sigortada ben çocuğumu gösteriyordum. Birimiz bir kuyrukta birimiz diğer kuyrukta. Doktor beni azarladı, ‘hadi yürü git fakültede uğraş’ dedi. Böyle bir muamele görüyorduk. Şu an biz doktor dövüyoruz. Şu an doktorları beğenmiyoruz doktor dövüyoruz. O rahatlıktayız. Daha bunun ötesi mötesi yok” diyen kadınla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARI NORMALLEŞTİRİCİ”

Uğur, şahsın söylemlerinin sürekli şiddet riski altında bulunan sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçları normalleştirici, kişileri bu suçları işlemeye tahrik edici ve bu suçların işlenmesinin memnuniyet duyulabilecek bir olgu olarak aksettirici nitelikte olduğunun açıkça görüldüğünü söyledi.

Dr. Uğur, “Doktor dövmeyi bir hak zanneden bu zihniyetin, mevcut siyasi iktidarı överken kurduğu bu cümle tam da ‘Sağlık çalışanına şiddetten siyasi iktidar sorumludur’ söylemimizin doğruluğunu kanıtlamaktadır. Siyasi iktidarın hâkim dili, bu cehalete doktor dövmeye hatta doktor öldürmeye varacak cesareti vermiştir. Cezasız kalan her şiddet bir yenisine zemin hazırlamaktadır. Bu ülkenin cehalete, karanlığa evrilmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.