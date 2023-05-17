‘Doktor dövüyoruz’ diyen AKP’li kadına tepki çeken karar

14 Mayıs seçimi öncesinde Samsun’da yapılan sokak röportajına katılan bir kadın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu Recep Tayyip Erdoğan’a atacağını söyledikten sonra gerekçelerini anlattı.

Kadın açıklamasında “25 sene önce doktorlar bizi azarlardı. Şu an biz doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz. O rahatlıktayız. Daha bunun ötesi yok” dedi.

Sosyal medyada büyük tepki çeken kadın hakkında çeşitli illerden, sağlık sendikaları ile vatandaşlar, “suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından şikayetçi oldu.

TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Diş Hekimleri Odası’nın şikayeti üzerine yapılan inceleme sonucunda, kadının kimliğini tespit edilemedi ve meçhul şahıs olarak nitelendirdi.

Savcılık gerekçeli kararında, “Suç işlemeye tahrik suçu yönünden şikayete konu ifadelerin suç işlemek için alenen tahrik niteliğinde olmadığı, meçhul şahsın sağlık çalışanlarına yönelik toplumu şiddet içerikli eylemlerde bulunmaya davet etmediği, kendince doktorları beğenmemin, doktorları dövebilmenin sözde özgürlük olduğunu düşündüğü düşünce açıklamasından ibaret eylemlerinin suç işlemeye alenen tahrik niteliğinde değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

Şikayete konu ifadelerin kanun kapsamında olan gruba yönelik olmadığı gibi kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikeye neden olduğuna dair de somut olguların mevcut olmadığı söz konusu ifadelerden halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik suçunun da çıkarılamayacağı bu sonucunu çıkarılabileceği iddia edilse de eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğundan söz edilemeyeceği, söz konusu eylemin talihsiz bir açıklamadan ibaret olduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verdi.

İTİRAZ EDİLECEK

Öte yandan, İstanbul Diş Hekimleri Odası avukatlarının takipsizlik kararı için Samsun Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edileceğini açıkladı.