Doktor, kurşun geçirmez yelek miğfer, biber gazı ve silah istedi

Görevdeyken can güvenliğinin olmadığını düşünen doktor Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdu, kendisini koruyabilmek ve saldırganı etkisiz hale getirebilmek için bu teçhizatları talep etti.

Latif SANSÜR

Konya Şehir Hastanesinde görevli kardiyolog Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi, şiddet tehdidiyle görevlerini yapan sağlık çalışanlarını iyice tedirgin etti. Doktor E. Ş., Sağlık İl Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak, görevde kullanmak üzere, kurşun geçirmez yelek ve miğfer, biber gazı, elektro şok cihazı ve saldırgana karşı nefsi müdafaa için silah istedi. E.Ş., dilekçesinde şunları söyledi: “Onkoloji, bilindiği üzere kanser hastalığı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Kanser tedavisi verdiğimiz hiçbir hastaya iyileşme garantisi verememekteyiz.

KORUNMAK İÇİN TEÇHİZAT

Bu süreçte, ‘benim yakınımı iyileştiremedin, verdiğin tedavi yüzünden hastamı kaybettim’ diyen biri veya bir ruh hastası tarafından öldürülme riski taşımaktayım.” Korunmak için teçhizat talep eden E.Ş., olası bir silahlı saldırıya karşı hayati organlarını korumak için ‘kurşun geçirmez bir miğfer ve yelek’ istedi. Saldırganı etkisiz hale getirmek için biber gazı ve elektro şok cihazı talep eden doktor, “Olası silahlı bir saldırı durumunda nefsi müdafaa gereği saldırgana karşı koyabilmek için bir adet ‘silah’ istiyorum” dedi.