Doktor sevgilisi tarafından 2 saat boyunca darp edildi, 5 yerinden bıçaklandı

Elazığ’da doktor olan sevgilisi S.B. tarafından 2 saat boyunca darp edilen ve 5 yerinden bıçaklanan Dilan Tali, ölümden döndü. Sırtına aldığı bıçak darbesi ile akciğeri sönen ve makine bağlı şekilde nefes alan Tali “Beni darp ede ede yorulmuştu. Bir fırsatını bulup kaçtım, komşuya sığındım” dedi. Yakalanıp mahkemeye sevk edilen S.B. ise tutuklandı.

Elazığ’da bir hastanede görev yapan doktor S.B. ve sevgilisi Dilan Tali (25)geçen pazartesi akşam yemeğinde bir araya geldi. S.B. ile Tali yemek sırasında kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tali, yemekten sonra eşyalarını almak için S.B.’nin evine geçti. Ancak Tali burada adeta dehşeti yaşadı.

“BIÇAĞI KOLTUĞA SAPLAYIP ‘KONUŞACAKSIN’ DEDİ”

S.B.’nin yemekte çıkardığı kıskançlık tartışması evde şiddete döndü. Tali’nin önceki ilişkisini sorgulamaya başlayan S.B. ardından eline aldığı bıçağı koltuğa saplayarak konuşacaksın demeye başladı.

ŞİDDET 2 SAAT SÜRDÜ

Bir anda sinirlenen S.B., Tali’ye yumruk attı ve bıçağı sırtına sapladı. 2 saat boyunca şiddet gören ve 5 yerinden bıçaklanan Tali, S.B.’nin yorgun düşmesini fırsat bilerek evden çıktı ve komşulara sığındı.

Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“BIÇAĞI ALIP SIRTIMA SAPLADI”

Erkek arkadaşıyla akşam yemeğine çıktıklarını anlatan Dilan Tali, o gece yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Her şey yolundaydı. Hep bir güven problemi vardı. Bunu bana yansıtıyordu. Yemek esnasında sürekli onurumu kıracak cümleler kurdu ve tartışmaya başladık. Bunun üzerine tekrar tatlı bir şekilde konuşmaya devam etti.

Ardından yemekten ayrıldık. Cüzdanım ve kimliğim onun evindeydi. Onları alıp eve geçecektim. Orada tekrar sinirlenmeye başladı. Bıçağı aldı ve koltuğa saplayıp ‘konuşacaksın’ demeye başladı.

Eski hayatımda olan insanlarla ilgili sorular sormaya başladı. ‘Bu seni alakadar etmez’ dedim. Sinirlenip bana yumruk attı. Sonrasında beni darp etmeye başladı.

Be de bana zarar vermesin diye konuşmadım ve onu sakinleştirmeye başladım. Elindeki bıçaktan çok korktum. Bıçağı alıp sırtıma sapladı. Sapladığı bıçakta akciğer zarımı yırtmış ve ciğerim o esnada sönmüş. Nefes zorluğu çekmeye başladım. Beni darp etmeye devam etti ve boğmaya çalıştı”

“BIÇAĞI BOYNUMA DAYADI, O SIRADA YALVARDIM”

Uzaklaştırmak için tekme attığını aktaran Tali konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tekme attıktan sonra ayağıyla beni boğmaya çalıştı. Ben tekrar tekme atıp kendimi savunmaya devam ettim. Orada bana hakaret ve küfür etmeye devam etti. Beni camdan aşağı atmakla tehdit etti.

Aslında intihar süsü verecekti. Ayaklarına kapandım ve peteği tuttum. Tutarken de kafamı peteğe vurmaya devam etti. O esnada tekrar saçımı tuttu ve boğazımı kesmekle tehdit etti. Ben yalvardım. Ben ölürsem sen cezaevine gireceksin deyip onu sakinleştirici cümleler kurmaya devam ettim.

Her tarafım kanıyordu ama görüp de panik yapmak istemedim. Bıçağı boğazıma dayadı. Ben o sıra yalvardım. Bıçağı tutup saçımı kesti. Beni darp ede ede yorulmuştu. Bir fırsatını bulup kapıya çıktım.

“SESİMİ DUYSUNLAR DİYE SÜREKLİ BAĞIRDIM”

Ben darp esnasında sürekli bağırıyordum. Beni duyup yardım etsinler diye. Onlar da duyup kapıya çıkmışlar ama korkudan ne yapalım diye düşünmüşler. O esnada bir kadının kapısını açık görünce içeri girdim ve polis ile ambulansı arayın yaralıyım yardım edin bana dedim.

Polis arandı, sağlık ekipleri geldi. İlk müdahale yapıldı. Durum ciddi. Akciğerim söndüğü için cihaza bağlıyım. Çok kötü ağrım var. Akciğerimle alakalı sönme tekrar devam ederse operasyonda geçirme durumum var.”

“ŞİDDET UYGULARLARKEN ‘GÖZLERİNİ OYACAĞIM SENİ SAĞ BIRAKMAYACAĞIM’ DEDİ”

Vücudunda 5 bıçak darbesi olduğunu aktaran Tali, şöyle devam etti:

“Sağ bacağımda 2, sırtımda, kolumda ve sol bacağımda bıçak darbeleri var. Aynı zamanda vücudumun her tarafı morluklar içerisinde. Görme bozukluğu da çekiyorum. Şiddet esnasında gözüm kanadığında gözlerini oyacağım dedi. Seni bu evde sağ çıkarmayacağım dedi. Ben sakinleştirmeye çalıştıkça o daha çok sinirlenip tamamen öldürmeye odaklandı. Gerçekten acımasızca vurmaya devam etti. Ben oradan kurtulamamış olsaydım, akciğerim de sönmüştü. Biraz daha şiddete maruz kalmış olsaydım yaşamıyor olurdum.”

“BU RÖPORTAJI KADINALRA CESARET VERMEK İÇİN KABUL ETTİM”

Kadına şiddetin her zaman karşısında olduğunu dile getiren Tali şöyle konuştu:

“Bunu yaşayabileceğim hiç aklıma gelmiyordu. Şu an bu durumun içerisinde olmak beni çok üzüyor. Bu röportajı da kadınlara cesaret olsun diye yapmak istedim. Hiçbir kadın bundan çekinmesin ve utanmasın. Utanılacak kişiler bizler değiliz, bunu yapan kişilerdir.

Bu ömür boyu bende travma olarak kalacak. Ama bu leke ömür boyu onda da kalsın. Hele ki doktorlara yapılan şiddetin bu kadar gündemde olduğu bir dönemde bir doktorun bir insana can vermesi gerekirken, can vermese bile zarar vermemesi gerekirken onun beni öldürmeye çalışmasını kınıyorum.”

“MESLEKTEN MEN EDİLMESİNİ İSTİYORUM”

Adalete güvendiğini vurgulayan Tali, “Gözaltına alındıktan hemen sonra tutuklandı. Bu benim için çok büyük bir şey. Bu duruma çok mutluyum. Umarım ki hak ettiği cezayı alır. Maddi ve manevi tamamen yasal haklarımı kullanacağım. Meslekten men edilmesini istiyorum. Bana böyle zarar veren bir insanın kesinlikle mesleğini icra edebileceğini düşünmüyorum. Gerekenin yapılmasını istiyorum” dedi. (İHA)