Doktor vekilden Corona uyarısı!

Türkiye’nin sınır komşusu İran’dan peş peşe gelen Corona virüsü vakalarının ardından ülkemizde de korku yükseldi. CHP Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel sınırımızda dayanan Corona virüs salgını ve alınması gereken acil önlemlerle ilgili bir açıklama yaptı. “Çin’in Wuhan kentinden başlayarak dünyaya yayılan bu ölümcül virüs artık sınırımıza kadar geldi” diyen Adıgüzel, salgından korunmaya yönelik yöntemlere değindi.

“Virüsün ülkemizde de salgın şeklinde yayılmasından endişe ediyoruz” diyen Adıgüzel; “El öpme, yanak yanağa öpüşme, tokalaşma gibi kültürümüzde olan samimi insan ilişkilerimiz virüsün hızlıca yayılmasına neden olabilir” diye konuştu. Virüs ülkemize girmeden engel olmanın hayati önlem taşıdığına vurgu yapan Adıgüzel; “Ülkemize girmesi halinde de yaşanacaklara karşı şimdiden hazır olunmalıdır” dedi.



DEVLET MASKE ÜRETMELİ, YOĞUN BAKIMLAR ARTMALI

Adıgüzel acil olarak yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

1. İran sınır kapısı acilen kapatılmalıdır. Nitekim Irak ve Körfez ülkeleri ivedilikle kendi sınır kapısını kapatmıştır. Sağlık Bakanı’nın “hastalık belirtisi olan kişileri sınırımızdan sokmuyoruz” açıklamasının tıbben karşılığı yoktur. Kişiler belirti göstermeden de taşıyıcı olabilirler.

2. Çok önemli bir sorun yoğun bakım yatak sayımızdaki eksiklerdir. Hekim bir milletvekili olarak mesaimin önemli bir bölümünü hastalara yoğun bakım yatağı aramakla geçiriyorum. Şu anda normal şartlar altında dahi yetersiz olan yatak sayımız nasıl olacak da olası bir salgında ihtiyaçları karşılayacaktır? Hızlıca bu konuda tedbir alınmaz ve yetkililer gereken hazırlıkları yapmazsa olası bir salgında panik ortamı olacaktır.

3. Normal dönemlerde 3-4 TL den satılan N95 maskeleri şu an piyasada 15-20 TL’lerden satılıyor. Salgın halinde talebin artmasıyla serbest piyasada bu fiyat daha da artabilir. Devletin ilgili kurumlarının bu konuya da acilen el atması ve hem maskenin üretimini arttırması, elde edilebilir ve mümkün olan en düşük rakamdan tek bir fiyat belirlemesi gerekmektedir.

4. Corona virüs ile mücadeleyi yönlendirecek ve önümüzdeki süreçte ilaç ve aşı çalışmalarını yönetecek bir bilimsel yetkin kurulun oluşturulması gereklidir.”