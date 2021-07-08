Doktordan duyanları şoke eden ‘rüşvet’ çağrısı

Arnavutluk’ta geçtiğimiz günlerde yaralı olarak hastaneye gelen bir hastadan rüşvet aldıkları gerekçesi ile Serdi Memini ve Ervin Sulaj isimli iki doktor polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Başkent Tiran’da bulunan Tiran Üniversitesine bağlı Travma Hastanesi’nde cerrah olan Dr. Myftar Torba katıldığı bir televizyon programında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle iki meslektaşının gözaltına alınmasına tepki göstererek, rüşvetlerin resmileştirilerek bu sorunun ortadan kalkacağını öne sürdü.

Devletten aldıkları net maaşın 800 dolar civarında olduğunu belirten Torba, bu maaşın yeterli olmadığını savundu. “Eğer devlet aldığımız rüşveti tamamen yasaklayacaksa, yarın sabah hastaneye gelen doktor olmayacak” diyen Torba, kendilerine verilen rüşvetlerin resepsiyona bırakılması önerisinde bulundu.

Torba ayrıca, hastalara zoraki olarak belirlenen rüşvet miktarlarına da karşı çıkarak, bunun kanunen cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Torba, rüşvetin miktarını hastanın kendisinin belirlemesi gerektiğini söyledi.

Birkaç gün önce ülkenin kuzeyinde bulunan İşkodra iline bağlı Velipoya’da bir gaz tüpünün yanması sonucunda 4 kişi yaralanmıştı. Yaralanan kişiler Tiran Travma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Bu hastaların yakınlarından para aldıkları gerekçesi ile Memini ve Sula isimli doktorlar gözaltına alınmıştı. Hastane doktorları ve çalışanları ise gözaltına alınan meslektaşlarına destek amaçlı protesto düzenlemişti.