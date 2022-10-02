‘Doktordan randevu alamıyoruz’

34 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre Türkiye’de iki kişiden biri hastaneden randevu alamamaktan mağdur ve Türkiye, vatandaşları bu konuda en şikayetçi olan iki ülkeden biri.

Özlem Ermiş BEYHAN

Şehir hastanelerini savunmak için verilen talimatlara rağmen vatandaş sağlık hizmetlerinden giderek daha fazla şikayet ediyor ve en büyük sorun randevu almakta yaşanıyor.

BÜYÜK KAN KAYBI

Global araştırma şirketi Ipsos 34 ülkede yaptığı son araştırmada halka sağlık hizmetlerinden ne kadar memnun olduğunu sordu. Araştırmada “Bulunduğum bölgedeki doktorlardan randevu alamıyorum” diyenlerin oranı Türkiye’de yüzde 50’ye ulaştı. Türkiye bu oranla yüzde 51’lik Macaristan’ın ardından vatandaşları doktora ulaşamamaktan en çok mağdur olduğunu belirten ülke olarak dikkat çekti.

Türkiye’den araştırmaya katılanların sadece yüzde 32’si istediğinde bulunduğu bölgedeki doktordan randevu alabildiğini belirtti. Bu oran 2018’de yüzde 59 idi. Araştırmanın sonucu son 4 yılda sağlık hizmetlerinde yaşanan kan kaybını net biçimde ortaya koymuş oldu.

Doktorların hızla yurtdışına göç ettiği, sağlıkta şiddeti çözemediği için en parlak öğrencilerin tıp okumaktan vazgeçmeye başladığı ülkemizde geleceğe dair bu alanda da umutsuzluk hakim.

DAHA KÖTÜLEŞECEK

Araştırma sonuçlarında Türkiye’den katılımcıların yüzde 36’sı sağlık hizmetlerinin giderek daha da kötüleşeceğini düşünüyor. Türkiye bu oranla Macaristan, Fransa ve İngiltere‘nin ardından sağlık hizmetlerinde en fazla kötüleşme bekleyen ülke olarak öne çıktı.

Sağlık hizmeti artık çok pahalı

Araştırmaya göre, Türkiye’de vatandaşların büyük bölümü sağlık hizmetinin artık çok pahalı olduğunu düşünüyor. Türkiye’den katılımcıların yüzde 67 gibi büyük bir çoğunluğu “Ülkemde pek çok insan iyi bir sağlık hizmetinin bedelini karşılayamıyor” dedi. Bu oran 2018’de yüzde 57 idi. ‘Ülkede en büyük sorun akıl sağlığında” diyenlerin oranı Türkiye’de 2018 yılında yüzde 17 iken 2022’de yüzde 27’e fırlamış durumda.