DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR – “Bu işin gönüllüleriyiz, birinci derece yakını gibi hastaları sahipleniyoruz”

KARS (AA) – CÜNEYT ÇELİK – Kars Harakani Devlet Hastanesinde görev yapan fedakar doktorlar, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Hastanenin Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Fatih Yoldaş, AA muhabirine, Kovid-19 ile yoğun bir tempoda aktif olarak mücadele ettiklerini söyledi.

Geceleri Kovid-19 nöbeti tuttuklarını ifade eden Yoldaş, "Gündüzleri enfeksiyon, göğüs ya da dahiliye doktorlarımız çalışıyor. Gece nöbetlerimizde hastalarımızın genel durumunu, oksijen seviyelerini takip ediyoruz. Geceleri 112 Acil Sağlık ekiplerinin getirdiği yeni pozitif vakaların tedavilerine başlıyoruz. Salgınla mücadelemiz yoğun olarak devam ediyor." dedi.

Hasta yakınlarının bulaş riski nedeniyle yakınlarıyla fazla ilgilenemediklerine işaret eden Yoldaş, "Biz sağlık çalışanları olarak herkesle ilgileniyoruz. Özellikle de hemşirelerimiz, yakınları olmayan hastalara da bakmaya çalışıyor, onları sahipleniyorlar." diye konuştu.

– "Bizler bu işin gönüllüleriyiz"

İki yaşındaki kızının görmeyeceği şekilde eve girdiğini ve üzerini değiştirdikten ve gerekli kişisel hijyeni sağladıktan sonra çocuğuna sarılabildiğini anlatan Yoldaş, şunları kaydetti:

"Bir yandan yeni vakalar, bir yandan kış mevsimin gelmesiyle olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Buradan vatandaşlarımıza tavsiyemiz, özellikle de maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri. Bu konuda hassas olmamız lazım. Oğlu ya da kızı, anne veya babası pozitifken bulaş riski nedeniyle korkuyor ama bizler bu işin gönüllüleriyiz. O yüzden hastanın birinci derece yakını gibi onları sahipleniyoruz."

– "Kendi yakınımızı kaybetmiş gibi üzüldüğümüz anlar oldu"

Gastroenteroloji Uzmanı Operatör Dr. Ali Karataş ise sağlık çalışanları olarak zorlu bir süreç yaşadıklarını anlattı.

Birkaç hastayı bir gecede kaybettikleri günler yaşadığını belirten Karataş, "Kaybettiğimiz hastalara kendi yakınımız gibi üzüldüğümüz anlar oldu." dedi.

Yoğun bakımda çalışmadığı dönemde bir nöbetinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastayı serviste ziyaret ettiğini anlatan Karataş, bu kişinin hastalığa inanmayıp hastanede yatmak istemediğini belirterek, "Hastanede kalması için ikna etmeye çalıştık ama hastaneden çıkmaya çalışınca kolluk kuvvetlerine bilgi verdik. Zor olsa da ikna ettik ve hastanede kaldı." diye konuştu.