Doktorlar ‘özele’ gitti, üniversite hastanesinde kanser tedavisi bitti

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi’nde yaklaşık iki hafta önce, Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu Gaziantep, Çocuk Hemotoloğu Doç. Dr. Doğan Köse ise İstanbul’daki özel bir hastaneye transfer olunca kanser hastalarının tedavisi de durdu.

Ahmet KAYA

Şanlıurfa Harran Üniversite Hastanesi’ndeki onkoloji hastalarının doktorları özel hastanelere geçiş yapınca bakanlık çözüm amaçlı başka bir hastaneden haftada 1 kez doktor getirmeye başladı. Ancak sürekli hasta tedavisinin izlenmesi gereken bu bölüme yapılan bu ‘Geçici pansuman tedavisi’ yetersiz bir önlem olarak değerlendirildi.

İki servisin kapanması üzerine, tedavileri devam eden onlarca kanser hastası, yüzlerce kilometre kat ederek ya Gaziantep ya Diyarbakır’da tedavi olmak için yollara düştü. Bu nedenle de kanser hastaları hem sağlık, hem maddi yönden büyük sıkıntı çekmeye başladı.

BİRÇOK BİLİM DALI KAPALI

Romatoloji, Hepatoloji, Göğüs Cerrahisi, Plastik Cerrahi, Çocuk İmmünoloji, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Gastroentroloji bilim dallarının öğretim üyesi bulunmaması nedeniyle hizmet vermediği Harran Üniversitesi Hastanesi’nde, bu kez de Çocuk Hemotoloji ile Tıbbi Onkoloji Servisi uzmanlarının özel sektöre gitmeleri nedeniyle kapanmasını sosyal medya hesabından dile getiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kentteki doktor ve diğer ihtiyaçlar için kalıcı çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.

Tanal, paylaşımında “Hastaların tedavisi aksamasın diye Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir doktor, haftada bir gün Harran Hastanesine gidecek. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’nce görevlendirme yazısı yazıldı. Yerinde bir karar. Fakat kalıcı çözümlere ihtiyacımız var. Şanlıurfa’nın sağlığa erişim noktasındaki zayıf karnesi herkesin malumu. Şanlıurfa’yı doktorlar açısından cazibe merkezi haline dönüştürmeliyiz. Hekimler kendilerini Şanlıurfa’da güvende ve mutlu hissetmelidir. Mecburi hizmet süresi biten doktorların Şanlıurfa’da kalmasını sağlayacak bir ortam oluşturmalıyız. Doktor, sağlık personeli eksikliği dışında şehir hastanesinin yapımı biran önce tamamlanmalıdır” dedi.

DOKTOR YETİŞTİRECEK HOCA KALMIYOR

Şanlıurfa’nın yanı sıra doğudaki sağlık sıkıntılarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren paylaşım ise Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerahi Bilim Dalı Doktoru Mehmet Çakmak’tan geldi. Paylaşımında, Şırnak’tan Şanlıurfa’ya ameliyat için apandisit vakası geldiğini vurgulayan Dr. Çakmak, kamu hastanelerindeki hekim kaybına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Pandemiyle birlikte hekimlerin artan iş yükü maaşlarına yansımadı. Yoğun çalışma temposuna karşılık hak ettiği kazancı alamayan hocalar kamu hastanelerinden ayrılarak özel sektöre geçiş yaptı. Çünkü Devlet Hastanesi’nde verilen maaş, yapılan iş ile kıyaslanınca çok yetersiz kalıyor. Her tarafta tıp fakültesi açılmış, fakat koskoca profesöre 6-7 bin lira döner verince adam çekip gidiyor. Yani doktor yetiştirecek hoca kalmıyor.”

“ÇOK RİSK, AZ PARA”

Paylaşımında, pandemi nedeniyle devlet hastanelerinde ameliyatlar için aylar sonrasına gün verildiğini vurgulayan Dr. Çakmak, “Yani insanlar artık sağlık hizmetlerine daha geç ulaşır oldu. Son olarak şunu söylemek isterim. Güzel bir işçilik için çalışanların mutlu olması şarttır. Taa Şırnak’tan apandisit gelmiş. Neden? Çünkü, cerrahlar istifa etmiş. Çok risk, az para. Kısacası kimse o topa girmek istemiyor” şeklinde duygularını dile getirdi.

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