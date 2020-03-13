Doktorlardan ihtiyaç sahibi çocuklara “gönülden” dokunuş

ANTALYA (AA) – LEVENT KİŞİ – Türkiye'nin değişik yerlerinde görev yapan çoğunluğu kadınlardan oluşan doktorlar, senfoni orkestrası eşliğinde verecekleri konserin gelirini, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine harcayacak.

Bir grup kadın hekim 2016'da eğitimlerini sürdürmekte zorlanan öğrencilere yardım etmek için sosyal medya platformu aracılığıyla bir araya geldi.

Kadın hekimlerin başlattığı iyilik hareketi zamanla büyüyerek, 22 binden fazla üyeye ulaştı.

Kurumsal bir yapı içinde yardımlarını sürdürmek isteyen kadın tıp doktoru ve diş hekimleri yaklaşık iki yıl önce "kadın, iyilik ve eğitim hareketi" olarak nitelendirilen Kadın Hekimler Eğitim ve Destek Vakfını (KAHEV) kurdu.

Fedakar hekimler son olarak eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere daha fazla dokunabilmek ve farkındalık oluşturabilmek için koro oluşturdu.

Türkiye'nin birçok yerinden yıllık izinlerini koro çalışması tarihine göre ayarlayan çoğu kadınlardan oluşan koro üyesi doktorlar, Antalya'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla verecekleri yardım konserine büyük bir titizlikle hazırlandı.

– "Aydınlık yarınlara bizim de katkımız olsun istedik"

Kendisi de koroda yer alan KAHEV üyesi doktor Nefise Akdemir, AA muhabirine, Atatürk Kültür Merkezi'nde verecekleri konserin son hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Konserden elde edilecek tüm gelirin maddi imkansızlar nedeniyle eğitim güçlüğü çeken çocuklara gönderilmek üzere KAHEV burs fonuna aktarılacağını belirten Akdemir, "Tamamı hekimlerden oluşan 50 kişilik bir koromuz var. Üyelerimiz gönüllü olarak bu konser etkinliğine destek vermek için Türkiye'nin değişik yerlerinden Antalya'ya geldiler." diye konuştu.

Akdemir, bu etkinlikle gönül birlikteliğiyle bir araya gelen insanların daha fazla kişi tarafından fark edilmesini de amaçladıklarını kaydetti.

Bu sayede daha çok kişiye ulaşıp, daha fazla çocuğa yardım edebileceklerini vurgulayan Akdemir, şöyle konuştu:

"Eğitimden yoksun kalan çocuklara çare olmak istiyoruz. Biz doktorlar uzun süre eğitim görmüş insanlarız. Eğitimini sürdürebilmenin zor olduğunu, eğitimden uzak kalmanın nelere yol açtığını çok iyi biliyoruz. Aydınlık yarınlara bizim de katkımız olsun istedik. İhtiyaç sahibi çocuklara ulaşmada herkesin hayatına dokunabileceğine inandığımız müziği seçtik. Müzikle sesimizi ve hikayemizi duyurmak istedik. Hikayemizin müzikle insanların diline dolanmasını arzu ediyoruz."

– Avusturya'dan koroyu çalıştırmak için geldi

Eğitim gönüllüsü bestekar İskender Ozan Toprak ise koroyu konsere hazırlamak ve yönetmek için Avusturya'dan geldiğini söyledi.

Yıllar önce Ege Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi korosunu çalıştırırken orada birlikte çalıştığı arkadaşı Nefise Akdemir'in kendisine bu projeden bahsettiğini aktaran Toprak, "İhtiyacı olan çocukları desteklemek için KADEV sayesinde böyle bir projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık 21 saatlik bir yolcuğun ardından Antalya'ya geldim. Doktorlarla çalışmak çok iyi. Çünkü meslekleri gereği çok dikkatli ve disiplinliler. Müzik de dikkat ve disiplin gerektiren bir iş olduğu için zorlanmıyoruz." diye konuştu.