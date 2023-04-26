Doktorlardan sonra onlar da isyanda! Yüzde 70’i ülkeden gitmek istiyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı MMO İstanbul Şubesi öncülüğünde Ancreva Danışmalık şirketi tarafından hazırlanan ‘İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması 2023 Raporu’, bugün düzenlenen toplantıyla kamuoyuna paylaşıldı.

Rapor hakkında sunum yapan MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tataroğlu, üyelerinin yüzde 65’inin geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. Tataroğlu, şu bilgileri aktardı:

“MAKİNE, ENDÜSTRİ, UÇAK, UZAY MÜHENDİSLİĞİ…”

*Bir ülkede düşünün makine, endüstri, uçak, uzay mühendisliği yapan bir topluluğun yüzde 65’i geçim sıkıntısı yaşıyor. ‘Bu anormal bir durum mu, zaten ülkenin hepsi geçim sıkıntısı yaşıyor’ diyebiliriz ama mühendislik mesleği yapan, yani özellikle görece gelir seviyesi farklı olması gereken kişilerde bu oran biraz şaşırtıcı diyebiliriz.

*Peki bu üye profili ülke ekonomisini nasıl buluyor? Yüzde 87,44’ü ülke ekonomisini kötü buluyor. Yani doğrudan kötü değerlendiriyor. Bu da ortalıkta dönen işte bir milyon TL’ye TOGG almak, işte yüzde bir faizle ev almak meselesinden meslektaşlarımızın ne kadar da uzak olduğunun bizim için üzücü ve basit bir göstergesi.

*Temel yaşam hakkı olan barınma hakkının bile artık meslektaşlarımız açısından sorunlu olduğunu görüyoruz. Yani İstanbul’dan taşınmak isteyen meslektaşlar, geçen yıl mesela açığa çıkmayan bir şeydi bu, kira krizi olmadan daha çok yurt dışına gitme eğilimi vardı.

*Şu an üyelerimizde ‘İstanbul’un dışında neresi olursa giderim’e doğru giden trajik ve kötü bir sorunu yaşıyoruz diyebilirim.

*Çünkü gelir seviyesine de baktığımız zaman İstanbul’daki kiralarla karşılaştırdığımızda zaten fiilen meslektaşlarımızın İstanbul’da yaşamak gibi koşulu kalmıyor. Ülke ekonomisinin yüzde 40’ını üreten bir bölgeden bahsediyoruz.

“YÜZDE 80, EKONOMİNİN KISA VADEDE DÜZELMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR”

*Yani İstanbul ve Marmara Bölgesi, ülke ekonomisinin yüzde 40’ını sürüklüyor ve mühendisler, İstanbul’u terk etmek istiyor. Bu bence mesleğimiz, ülkemiz açısından en kritik sorunlardan bir tanesi.

*Bu barınma kriziyle beraber tetiklenen bir sorun. Peki ülkenin gelişimine ve değişimine baktığımızda meslektaşlar ne bekliyor? ‘12- 24 ay içerisinde ekonomi düzelir’ diyen yüzde 13 üyemiz var.

*Yani yüzde 80’ini ekonominin kısa vadede düzelmeyeceğini düşünüyor. Yine analitik düşünme becerisi ve buna yönelik temel eğitim almış bir topluluğun konuya bakış açısı olması açısından değerlendirmeye muhtaç önemli diyebilirim.

*Yine ikinci konu ülkenin durumundan kaygı seviyesi. Ülkeye dair kaygı seviyesi nedir diye baktığımızda pandemideyken yüzde 68 olan kaygı seviyesi, bugün yüzde 94’ü geçmiş durumda.

*Yani pandemi için biz diyorduk ki ülkenin, dünyanın en karanlık dönemi. Biz şu an pandemiden daha kötü bir şeyi yaşayan bir ülke hâline geldik. Bu gençlerde çok çok daha artıyor.

*Mesela şöyle bir örnek vereyim. 18- 22 ve 23- 30 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 96’sı gelecekten kaygılı. Yani herkes kaygılı.

“YÜZDE 70’İ BURADA YAŞAMAK İSTEMİYOR”

*Yine mühendislerin şehir ve ülke değiştirmek motivasyonu, eskiden gitmek isteyenin oranını söylüyorduk. Bugün 30 bin üyemizin yüzde 46’sı İstanbul’da kalmak istiyor. O da muhtemelen aile, işte eşinin çalışması, çocuğunun olması gibi nedenlerden yani burada ülkede veya şehirde kalmak istemeyen üye sayımız yüzde 55.

*Her geçen gün artıyor. İstanbul’dan ayrılıp farklı bir şehre veya farklı bir ülkeye taşınmak isteyenlerin 18- 31 yaş aralığında da oranı yüzde 70. Yani genç meslektaşlarımızın yüzde 70’i burada yaşamak istemiyor.

*Yine bir önemli bilgi. Diyelim ki, yurt dışına gitmek istiyor. Bu 18- 31 yaş aralığında yurt dışına hiç çıkmamış üye sayımız yüzde 91. Yani şöyle acı bir şey yaşıyoruz. Popüler bir video vardı işte. ‘Akşam yemeğe kimle çıkacaksın’ dediklerinde ‘B şıkkı’ diyor.

*Şu an bizim üyelerimiz B şıkkını seçer durumda ve hiç bilmiyor. Yurt dışına gidip Uber yapmak, yurt dışına gidip hizmet sektöründe çalışmak, Türkiye’de mühendislik yapmaya yeğ görülen bir durum.

*Yani bunu inşa eden ortamın elbette sorunları var ama ilk önce çözmemiz gereken, ülkenin işte 14 Mayıs’tan sonra mı, artık bugünden itibaren mi çözmesi gereken sorun bence bu. Eğer ki biz bağımsız bir ülkede yaşamak istiyorsak, düzgün bir gelecek istiyorsak bence en kritik konu bu.

*Yurt dışına bugüne kadar hiç gitmemiş birinin yurt dışında yaşama isteği. Üniversitelerdeki eğitimi ele aldığımızda İngilizce veya işte Almanca dilinde eğitim alan oranı da çok çok düşük. (ANKA)