Doktorları hedef gösteren imama açığa alınmadan önce garip teklif

Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi üzerine sağlıkta yaşanan şiddeti protesto eden doktorları hedef alan imam Ahmet Gür açığa alındı. SÖZCÜ’ye konuşan Konya İl Müftüsü Ali Öge, “Kendisine görev yeri değişikliği teklif ettik. Ona gerek kalmadan izni bittikten hemen sonra açığa alınma kararı alındı” dedi.

Müslüm EVCİ

Sağlık çalışanları Konya’da Dr. Ekrem Karakaya’nın katledilmesinin ardından 7-8 Temmuz tarihlerinde iş bırakma eylemi yapmıştı.

Doktorların iş bırakma eyleminin ardından Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi’ndeki Kayalar Camii’nin imamı Ahmet Gür, cuma namazı sırasında hutbede sağlık çalışanlarını açık açık hedef göstererek, “Sen gittin hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki “Sen git grevdeyiz.” Sen öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN KOCA “HEMEN” DEMİŞTİ AMA…

Doktorları hedef gösteren sözlerinin ardından imam Ahmet Gür hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “soruşturma yürürken hemen açığa alınması gerekir” demişti.

İDARİ İZNİ BİTTİKTEN SONRA AÇIĞA ALINDI

Yaşanan gelişmelerin ardından imam Ahmet Gür’ün açığa alındığı belirtildi. SÖZCÜ’ye konuşan Konya İl Müftüsü Ali Öge, “Arkadaşımızla ilgili işlemler başlatılmıştı ve açığa alındı. Arkadaşımız üç günlük idari izindeydi, kendisine görev yeri değişikliği teklif ettik ama ona gerek kalmadan izni bittikten hemen sonra açığa alınma kararı alındı” ifadelerini kullandı.

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