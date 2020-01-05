Doktorları şaşkına çevirdi: Seks hayatını bile etkilemiş

İnternet üzerinden paylaştığı cilt sağlığı fotoğraf ve videolarıyla şöhrete kavuşan 49 yaşındaki Sandra Lee’nin sunduğu Dr. Pimple Popper Show isimli programın son bölümü izleyenleri adeta şaşkına çevirdi. Programa katılan 26 yaşındaki Ravon isimli adam bacak arasında oluşan yağ bezesi dolayısıyla çok rahatsız olduğunu söyleyerek yardım istedi.

Günlük hayatı kolaylaştırabilecek tavsiyeler veren ve bazen de sivilce ve kistleri patlatarak sosyal medyada gündem olan dermatolog Sandra Lee, 26 yaşındaki adamı tedavi etmek için ofisine geçtiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Zira Ravon’un bacak arasında oluşan yağ bezesi yer çekiminin de etkisiyle bedeninin bir uzvu haline gelmiş oldu. Şortunu indirince testise benzeyen bir “oluşum” ile karşılaşan Sandra Lee, incelemeleri sonucunda 1.3 kilogramlık uzantının bir yağ bezesi olduğunu fark etti.

“BAŞKA BİR ŞEY SANDIM”

Lee, “Ben ilk gördüğümde çok şaşırdım. Birisi bana bacağımda bir uzantı var dediğinde başka bir şey görmeyi tahmin ederdim fakat bunu beklemiyordum. Başka bir şeye baktığımı sandım” dedi.

Bir yılda yağ bezesinin oluştuğunu ve zamanla gitmesini umarak hiçbir şey yapmadığını söyleyen Ravon, “Bu durum gündelik yaşantımı olumsuz etkiliyor. Tuvaletimi yapamıyorum hatta cinsel hayatımı bile etkiliyor. Kendime olan güvenim bile sarsıldı. Başta küçük bir çıkıntı halindeydi ve ben de kıl dönmesi olduğunu düşünerek hiç oralı olmadım. Fakat 6 ay içerisinde bir tenis topu boyuna ulaştı” ifadesini kullandı.

İncelemeler yapıldıktan sonra Dr. Lee, Ravon’un bacak arasında oluşan yağ bezesini bir operasyon yaparak kesti. Operasyon sonrasında açıklama yapan Ravon, “Üzerimden bir yük kalkmış gibi hissediyorum. Çok mutluyum” dedi.