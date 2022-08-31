Doktorların görev yerlerinin belirleneceği kuranın tercih süreci başlıyor

Yazan:
Alaturka Online
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih sürecinin başlayacağını duyurdu.

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Doktorların görev yerlerinin belirleneceği kuranın tercih süreci başlıyor

Bakan Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106’ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr’den yarın başlıyor. Bugün online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık” dedi.

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