Doktoru darbeden şüpheli tutuklandı

Ordu’da hastane acil servisinde pratisyen hekim Dr. Aykut Yılmaz’ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Gökmen Güzel (19), tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ordu Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Hastaneye gelen Gökmen Güzel, iddiaya göre bir başka hastaya müdahale eden doktorlardan ben daha acilim diyerek, önceliğin kendisine verilmesini istedi.
BEYAZ KOD VERDİ
Bu sırada Güzel ile hastanenin acil servisinde görevli pratisyen hekim Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökmen Güzel, Yılmaz’ı darbetti.
Beyaz kod ihbarı üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, Gökmen Güzeli gözaltına aldı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Güzel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökmen Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)