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5 Nisan 2023
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Doktoru dövenler, kardeşi tarafından dolandırılmış

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay dün Silivri ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’ndeki bir özel hastanede gerçekleşti. Ersin Y. ve Rıdvan D. önce doktor Hasan Maral ile tartıştı, ardından odanın kapısını kapatarak saldırdı.

YATIRIM VAADİYLE 750 BİN LİRA

Maral’ın çığlıkları üzerine güvenlik görevlileri durumu fark ederek polisi aradı ve şüphelileri odadan çıkardı. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Yapılan araştırma sonrası Ersin Y. ve Rıdvan D.’nin doktor Maral’ın kardeşi tarafından yatırım vaadiyle 750 bin lira dolandırıldıkları iddia edildi. (DHA)

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