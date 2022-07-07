Doktoru katleden Akçay’ın dikkat çeken videosu ortaya çıktı

Konya Şehir Hastanesi’nde görevli kalp doktoru Ekrem Karakaya’yı katlettikten sonra aynı silahla intihar eden Yunak Devlet Hastanesi güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay sosyal medya hesabından paylaştığı bir videonun seslendirmesinde, “7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Müslüm EVCİ

Yunak İlçe Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay, Konya Şehir Hastanesi’ne gelerek yanındaki ruhsatlı silahıyla kardiyolog Ekrem Karakaya’yı katletmiş ardından da aynı silahla intihar etmişti.

SAĞLIKÇILARDAN VALİYE TEPKİ

Olayın ardından doktor Karakaya’nın meslektaşları hastanede güvenlik zafiyeti olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları ‘yönetim istifa, x-ray cihazı istiyoruz’ sloganları attı. Konya Valisi Vahdettin Özkan’a da açıklama yaptığı sırada tepki gösteren sağlık çalışanları “Güvenliği sağlayamadınız. Bizi koruyamıyorsanız niye varsınız?” siteminde bulundu.

“DİYAR DİYAR GEZİP BAŞ KESEN CELLADIM”

Doktor katili Hacı Mehmet Akçay’ın sosyal medyadaki paylaşımları ise dikkat çekti.

TikTok’u aktif şekilde kullandığı belirlenen Akçay’ın paylaştığı bir videoya bir Türk filminden kesilmiş sesle “Jandarma peşimde. Hakkımda vur emri var. Yakalasalar asacaklar. 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım. Niye, sıcak evinde oturan 300 liralık memur değilim” ifadelerini yüklediği görülüyor. Benzeri başka paylaşımları ile de dikkat çeken Hacı Mehmet Akçay’ın nasıl güvenlik görevlisi yapıldığı ve silah ruhsatı verildiği tartışma konusu oldu.

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