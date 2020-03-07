Dokunulmazlık oyunu nefes kesti! Peki Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Bu akşam Survivor’da heyecan dolu dakikalar yaşandı. İlk önce ödül oyunu ardından ise dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor’da ödül olarak belirlenen altı dilim pizzayı Gönüllüler takımı kazandı. Peki Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor’da eleme adaylarının belirlenmesinde büyük rol oynayan dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Survivor’da son dokunulmazlık oyunları oynanırken heyecan en üst noktaya çıkıyor. İki takımın da tüm gücüyle mücadele ettiği haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ikinci oyun öncesin büyük avantaj sağlıyor. Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki mücadelede dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Acun Ilıcalı: Yeni bir dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. Bütün oyunlar yalan, gerçek. Survivor’da kalmanız için bu oyunun kazanılması gerekiyor.

Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı.

Ünlüler: 9 – Gönüllüler: 10

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Murat: Şuna çok eminim, bu ödülü açtığımda burası yıkılır.

Elif: Karnımız tok, motivasyonumuz yüksek. Bu seriyi kaybetmek istemiyoruz.

Yasin: Ben zaten söylemişti, iyi beslenin diye rakibimize. Yine çok iddialılar. Bizim direncimizi psikolojik olarak kırma noktasından.

Burak: Kötü bir istatistik yakaladık. Ama hepimiz motiveyiz. Bir tık zor döneme geldi, kazanmama gibi bir lüksümüz yok.

Murat: Kazanan takımı ödül olarak pizza bekliyor. Kazanan takım kişi başı altı dilim pizza yiyebilecek. Bugün oynayacağınız oyunda 5’e gelen takım kazanacak. Parkur biraz farklı. Parkuru aşıp iki başarılı disk atışı yapan kazanacak.

Ödül oyununu kazanan takım GÖNÜLLÜLER oldu.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Tayfun: Kötü uyandık. Çok yağmura yakalandık ama dün acayip şekilde ıslandık. Uykusuzuz, moralsiziz ve açız.

Evrim: Nasıl bir yağmur? Nasıl bir fırtına? Yanlardan, yukarıdan su aktı. Üstüme aldığım pike sırıksıklam. Çok kötü bir akşamdı.

Ardahan: Burası Survivor, kendimize çeki düzen vermemiz lazım.

Yasin: Dün gece Evrim, niye yağmur yağıyor diye isyan çıkarttı. Sen Survivor’a gelmişsin tabii ki ıslanacaksın.

Evrim: Kızlarla ne yapacağımızı konuşurken ordan Yasin çıkıyor. ‘Bir sus Evrim’ falan. İstemeden yapıyor diyordum ama öyle değil. Artık kalp kırmaya başladı. Sus, konuşma diyor buna sen mi karar vereceksin? Adanın başkanı mısın?