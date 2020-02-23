Dokuz kişi hayatını kaybetmişti! 105 yıl hapis cezası verildi

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Alaturka Online
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Yunanistan adaleti, yasadışı göçmen kaçakçılığı yaparken 9 göçmenin ölümüne neden olan Yunanlı kaptana ibretlik ceza verdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden 17 kasım 2015 tarihinde saat 00.30 sıralarında Bitez Mahallesi yakınlarından Yunanlı kaptan 44 yaşındaki J. Siros A.Z. 17 göçmeni Yunanistan’ın İstanköy adasına geçirmek için aldı.

Adanın Psiladi kıyısına 1 mil kala teknenin aşırı hız nedeniyle alabora olup batması sonucu 9 göçmen boğularak öldü.

Yunanlı kaptan J. Siros A.Z. yakalandı ve yargılandı. Rodos Yüksek Mahkemesi’nde devam eden dava sona erdi. Onikiadalar ve Rodos Yüksek Mahkemesi J. Siros’u 105 yıl 3 ay hapis ve 270 bin 500 Euro para cezasına çarptırdı.

Teknede 9 Iraklı 7 Suriyeli bulunuyordu. 7 göçmen Yunan sahil güvenliği tarafından kurtarılarak İstanköy adasına götürülmüştü.

Haberi bugün okuyucularına Rodos adasında yayın yapan yerel www.rodiaki.gr haber sitesi duyurdu.

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