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7 Nisan 2023
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Dolandırıcılar suçüstü yakalandı

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul’da yaşayan M.D., sosyal medyada ilanını gördüğü otomobili satın almak için kendisini uzman çavuş olarak tanıtan bir kişiyle iletişime geçti.

Aracın Mardin’deki kuzeninde olduğunu söyleyen ilan sahibi, görevi gereği şehir dışında olduğunu öne sürdü.

İlan sahibinin verdiği Mersin’deki bir banka şubesine kayıtlı hesaba 500 bin TL gönderen M.D., iletişim kesilince dolandırıldığını anladı.

M.D.’nin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hesaba bloke koyulmasını sağlayan ekipler, kimliklerini belirlediği A.A. ve Y.A.’yı, parayı çekmek için gittikleri banka şubesinde suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan A.A. ve Y.A., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)

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