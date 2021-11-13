

Dolar 10 lira – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Dolar 10 lira” başlıklı 13 Kasım 2021 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Dolar 10 lira – Yılmaz Özdil

Düzce’de bir depoya jandarma baskını yapıldı, at kesip piyasaya süren baba oğul suçüstü yakalandı, o gün 20 at kesmişlerdi.

İzmir’de metruk bir binaya yapılan baskında, 80 kadar at ve eşek kesildiği tespit edildi, kesilmeyi bekleyen 5 at kurtarıldı.

Adana’da ihbar üzerine Koza mahallesinde baskın yapan polis, kesilmiş halde üç at buldu, 300 kilogram at eti ele geçirdi.

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Hani asrın liderimiz “faiz sebep, enflasyon sonuçtur” diyor ya…

O öyle değildir ama, dolar sebep, eşek sucuğu sonuçtur!

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İzmir’de 22 ton etil alkol, 14 bin şişe bandrolsüz şarap yakalandı, Antalya’da 5 ton sahte içki yakalandı, Ankara’da 12 ton etil alkol yakalandı, Çorum’da 9 ton sahte rakı yakalandı.

Polisimizin ülke genelinde -sadece bir günde- yaptığı eşzamanlı baskınlarda, bidonlar halinde 19 ton sahte rakı ele geçirildi.

Buna mukabil…

Bütün eczaneleri tek tek dolaş, 645 ilaç bulunamıyor.

İnsülin yok.

Romatizma ilaçları, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler yok.

Antibiyotik yok.

Burun damlası bile yok.

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“Ben ekonomistim, bunların kafası basmaz” diyen asrın liderimizin ekonomisinde, kaçak içki bulabiliyorsun, ilaç bulamıyorsun.

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Muğla’da iki çocuk babası çiftçi, “borcum çok, traktörü satın, yettiği kadarını ödeyin, bu onursuzluğa dayanamam” diye not bıraktı, av tüfeğiyle canına kıydı.

İki çocuk babası, vücut geliştirme milli sporcusu, Antalya’da falezlerden atlayarak hayatına son verdi.

Gaziantep’de kredi kartı borçlarının altından kalkamayan 25 yaşındaki genç, kendini astı.

Trabzon’da 20 bin lira borcunu ödeyemeyen 65 yaşındaki vatandaş, kendini astı.

Türkiye’de her gün ortalama 10 kişi intihar ediyor.

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Dolar kuru, işte budur… Döviz karşısında sadece Türk Lirası değer kaybetmez, insan hayatının değeri de böylesine ucuzlar.

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Açın üçüncü sayfaları, üstünüze adeta kan sıçrar… Eşini baltayla öldürdü. Nişanlısını 27 yerinden bıçakladı. Sevgilisini testereyle doğradı. Para vermeyen annesini boğdu. Kredi borcunu kapatmak için böbreğini satışa çıkardı. Kızının okul taksidini ödeyemeyen babaya haciz geldi. Atm’den maaşını çeken emekliyi döve döve parasını gaspettiler. Alacağını vermeyen komşusuna pompalı tüfekle ateş etti. İşsiz genç, üstüne benzin döküp kendini yakmaya kalkıştı.

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Faiz sebep, enflasyon sonuç değildir ama…

Gazetelerin ekonomi sayfaları sebep, üçüncü sayfaları sonuçtur.

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Ataması yapılmadığı için bulaşıkçılık yapmak zorunda kalan öğretmendir, dolar kuru… İşsiz çocuklarına bakabilmek için 60’ından sonra garsonluk yapmak zorunda kalan memur emeklisidir, kuryelik yapan güzel sanatlar mezunudur, depo bekçiliği bulabilen dil tarih diplomalıdır, sessiz sessiz içine içine hıçkırarak doğumgünlerinde part time palyaçoluk yapmak zorunda kalan biyologtur.

Market reyonunda tadım yaptıran ziraat mühendisidir, dolar kuru.

Hamile eşine pazardan meyve alamayınca, banyoya girip kendini çamaşır ipiyle tavana asan işsiz baba adayının, cebinden çıkan 4 liradır.

Bir taşınma sırasında berber bir arkadaşla tanıştım, pandeminin başında dükkanını kapatmak zorunda kalmış, e haliyle geçim sıkıntısından evde hır çıkmış, 11 yıllık eşinden boşanmış, çocuğundan ayrı, nakliye şirketinde gündelikçi hamal olarak çalışıyor, günlük 170 lira yevmiye alıyor, onu da her gün alamıyor, iş çıkarsa alabiliyor.

O berber arkadaşın altı yaşındaki kızının gözyaşlarıdır, dolar kuru.

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İktidara yürüyen muhalefet ittifakının, bu temel meseleye şimdiden kafa yormaya başlaması lazım… 20 yıllık yıkıma sosyal çözümler üretebilmek için ulusal seferberlik lazım.

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Çünkü, eskiden hükümetler değişince “enkaz devraldık” filan denirdi.

Bu defa “moloz” bile kalmadı.

Yılmaz Özdil