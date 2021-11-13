Dolar 10 TL’yi gördü! Faik Öztrak’tan Erdoğan’ı kızdıracak açıklama!





CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ’da; doların 10 liranın üzerine çıkmasını değerlendirdi. Öztrak, “Türk lirasını, Türk parasını pul ettiler. 2018 yılında bu ucube tek kişilik rejim, Erdoğan şahsım rejimi başladığından beri sürekli cebimizi boşaltıyor” dedi. Öztrak, dolar/TL kurunun 10 liranın üzerine çıkmasını, ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Öztrak, şunları söyledi: “Ekonomi yönetilmiyor’ diyoruz. Ülke yönetilmiyor, ülke savruluyor. Şu anda Türk parası da hızla pul olmaya devam ediyor. Dün akşam Türk lirası ilk defa çift haneli rakamları gördü. Doların değeri Türk lirası cinsinden çift rakamları gördü. Bugün, balık halindeyiz sabah balıkçının en büyük şikayeti hızla artan mazot fiyatları. Dolardaki bu artış hızla her şeye yansıyor, iğneden ipliğe her şey zam görüyor. Zam görmeyen bir tek şey var o da asgari ücret, o da milletin geliri, milletin maaşı. Ekmek daha yeni zamlandı. Çarşı pazarda ne varsa etiket bir gün dayanmıyor, saat başı değişiyor. Bugün ülkenin en önemli meselesi pahalılıktır. Pahalılığın nedeni de kötü yönetimdir. Hiç kimse çıkıp da ‘dünya şöyle’, ‘dünya böyle’ demesin. Türkiye bugün büyük bir beceriksizlikle karşı karşıya. Türk lirasını, Türk parasını pul ettiler. Şu anda insanlar gerçekten pahalılıktan ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biraz önce bir hanımefendi buradaydı, 'Pazarı bıraktım halden balık almaya geldim, halde de balık çok pahalı' dedi. Balıkçı ile konuşuyorsun balıkçının en büyük sorunu mazot fiyatı. Balıkçı, mazot fiyatlarındaki artışı en yakından hisseden kişi. Biliyorsunuz balıkçının kullandığı mazotta ÖTV yoktu. ÖTV olmadığı için gelen zamlar, balıkçıya aynen yansıyor. Balıkçıya eşel mobil yok. Balıkçının maliyetleri giderek artıyor. Çiftçi çok sıkıntılı. Çiftçi sıkıntıda olunca, balıkçı sıkıntıda olunca vatandaş da sıkıntıda oluyor. Bütün bunların bir tek nedeni var. 2018 yılında bu ucube tek kişilik rejim, Erdoğan şahsım rejimi başladığından beri sürekli cebimizi boşaltıyor” BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #dolar #dolar10 #chp #ekonomi #faiköztrak #haber #haberler #haberizle #anahaber #sondakika