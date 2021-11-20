Dolar 11,23 TL oldu! Ali Babacan canlı yayında Erdoğan’ı topa tuttu! “BİLGİSİZ, ŞAKA GİBİ!”

DEVA Partisi Ali Babacan dolardaki artış ve ekonominin son durumunu değerlendirdi. Babacan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı ve AKP 'yi çok sert sözlerle eleştirdi. Ali Babacan, 128 milyar dolar nereye gitti diye sordu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #dolar #receptayyiperdoğan 3ekonomi #erkenseçim #seçimler #babacan
Anasayfa Alaturka Online Dolar 11,23 TL oldu! Ali Babacan canlı yayında Erdoğan’ı topa tuttu! “BİLGİSİZ,...