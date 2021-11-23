CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Davutoğlu, görüşmenin ardından açıklamalarda bulunuyor… Muhalefet, döviz kurlarındaki yükseliş ve ekonomideki darboğazı konuşmak için görüşmelerini hızlandırdı. CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. #ahmetdavutoğlu #kemalkılıçdaroğlu #dolar #canlıyayın #receptayyiperdoğan #gelecekpartisi #chp #ekonomi #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Dolar 13 lirayı geçti! Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu’ndan flaş açıklamalar!