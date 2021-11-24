İzmir'in Buca, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde sokağa çıkan yurttaşlar, Türk lirasının dolar ve euro karşısında rekor düzeyde değer yitirmesini protesto etti. Yurttaşlar tencere tava çalıp, "Hükümet İstifa" sloganları attı. protestoda, "Bir günde yüzde 10- 15 yoksullaştık. Artık biz emekçilerin yoksullaşacak yeri kalmadı" açıklaması yapıldı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #dolar #hükümetistifa #ekonomi #izmir #halk #dolarprotesto #gündem #türkiyegündemi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Dolar 13 TL oldu! Halk sokağa indi! “Hükümet istifa!”