Dolar 13 TL’yi geçince Ali Mahir Başarır mecliste çileden çıktı! Olay konuşma!





CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulunda İcra İflas Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine konuşma yaptı. Artan döviz kurlarına dikkat çeken CHP’li Başarır, “Türkiye ekonomisi kontağı kapatmak üzeredir” dedi. Dolar kurunun bugün 13.5 lirayı gördüğünü ve bunun bir felaket olduğuna dikkat çeken CHP’li Başarır, “ Büyük bankaların bazıları işlem kapattı. Döviz büroları döviz satışını bir süreliğine durdurdu. En kötüsü 2021’in Türkiye’sinde gübre ve zirai ilaçların satışı durduruldu. Şimdi, bu bir felakettir. Bu duruma sessiz kalmak daha büyük bir felakettir. Türkiye ekonomisi kontağı kapatmak üzeredir. Bakın, bugün 14:00 ile 16:00 saatleri arası 1 milyon doları olan bir kişi, 2 saatte 1 milyon 250 bin lira kazandı. Bu nasıl bir şey? Yani, bu iş dolar baronlarına, dolar zenginlerine ya da garanti verdiğiniz köprü ve havaalanlarının müteahhitlerine yaradı ama aynı oranda 84 milyon da fakirleşti” sözlerini dile getirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alimahirbaşarır #dolar13 #meclis #haber #haberler #meclistv #tbmmtv #haberizle #CHP #cumhuriyethalkpartisi