Dolar 13 TL’yi geçti! Akşener’den olay tepki! “Erdoğan ve arkadaşları için bavulları toplama vakti!”





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grubu'nda açıklkamalar yaptı. Akşener, "Tayyip Bey bu iş böyle olmuyor sen saçmaladıkça olan bu güzelim memlekete oluyor. Gel daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı gerisini biz ve milletimiz hallederiz" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan ve arkadaşları için, artık yol görünmüş. Bavulları toplama vakti, artık gelmiş. Hareket saati, artık gelip çatmış. Bu vesileyle, Sayın Erdoğan’a iyi yolculuklar, emeklilik hayatında da başarılar diyorum" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #dolar #receptayiperdoğan #devletbahçeli #iyiparti #ekonomi #haber