CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Dolar TL'nin 14 liranın üzerinde olduğuna vurgu yapan Özgür Özel asgari ücret konusunda partisinin önerisini de kamuoyu ile paylaştı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #dolar #asgariücret #chp #tbmm #meclistv #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Dolar 14 lirayı geçti! CHP’den flaş asgari ücret açıklaması!