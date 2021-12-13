Dolar 14 TL’yi aştı

Merkez Bankası’nın yılın son faiz kararını vereceği kader haftasına dolar/TL, 14’lük rekoru aşarak başladı. Euro/TL’de de 16 seviyesi aşıldı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimleri ve müdahaleleri sürerken dolar/TL 14 seviyesindeki tarihi zirvesini aşarak haftaya başladı.

Dolar/TL’de 14,16’lık, euro/TL’de 16,01’lik rekor görüldü.

MERKEZ BANKALARININ KARAR HAFTASI

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tahvil alımlarını durdurma takvimini öne çekmesi beklenen toplantı dahil olmak üzere, başlıca merkez bankalarının bu hafta gerçekleştireceği toplantılardan çıkacak kararlara odaklandı.

Bu hafta toplantı gerçekleştirecek diğer başlıca merkez bankalarından Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) da Fed’e kıyasla daha yavaş da olsa para politikalarını sıkılaştırma yoluna girmesi bekleniyor.

İçeride ise TCMB’nin indirim beklenen faiz kararı haftanın en önemli gündem maddesi olarak izleniyor.

TCMB’DEN BİR İNDİRİM DAHA BEKLENİYOR

TCMB yüksek enflasyona ve TL’de art arda gelen sert değer kayıplarına ve benzer ülkelerde sıkılaştırmaların başlamasına rağmen faiz indirimlerine devam ediyor.

TCMB, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi uygulamış, son PPK kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı Aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.

TCMB yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan indirmesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12’sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14’e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

TL’DE REKOR DEĞER KAYBI

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz istekleri ile üretim, ihracat ve cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk lirasının dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 46’yı aştı.

Üç yılın zirvesinde bulunan yüzde 21.31 seviyesindeki enflasyonda birkaç ay içinde yüzde 30’a doğru beklenen yükselişe rağmen TCMB’nin Aralık ayında bir faiz indirimine daha gitme ihtimali TL’nin değerini tarihi dip seviyelere düşürdüğü gibi toparlanmasına da engel oluyor.

TL’nin iki hafta önce 14 seviyesini görmesinin ardından TCMB toplam üç kez dolar satarak piyasaya müdahale etti. TCMB’nin müdahaleleri kurun 14 seviyesine yaklaşmasıyla başladı. Ancak banka “sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle” müdahale ettiğini belirtti.

Son olarak Cuma günü döviz piyasasına müdahale eden TCMB’nin müdahaleleri sürdürüp sürdürmeyeceği de yakından izleniyor.

Hükümet ise enflasyondaki “geçici” yükseliş yaşanabileceğini ancak kısa sürede açıklanması beklenen asgari ücret artışı ve bütçe açığı artırıcı diğer tedbirlerle bunun halka etkisinin telafi edileceğini belirtiyor.

NEBATİ: SERBEST PİYASADAN GERİ ADIM YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hafta sonu iş dünyası ile yaptığı toplantıda “serbest piyasadan geri adımın asla söz konusu olmadığını” belirtirken farklı sektörlerin görüş ve sorunları da dinledi.

Nebati haftasonu gerçekleşen toplantıda, yeni dönemdeki ekonomi politikaları hakkında bir sunum gerçekleştirdiği toplantıda “serbest piyasadan geri adımın asla söz konusu olmadığını”, “devletin her alanda destekleyici olmaya devam edeceğini” söyledi.

İş dünyası, STK’lar, kamu ve özel bankaların genel müdürlerinin katıldığı toplantıda farklı sektörlerin görüş ve sorunlarını da dinledi. Toplantı 7 saat sürdü.

Hazine yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileri ile gerçekleşen toplantıların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

Bugün iç piyasada ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verileri de takip edilecek.

Cari işlemler dengesinin Ekim’de 2.4 milyar dolarla art arda üçüncü ayda fazla vermesi beklenirken, 2021 yıl sonu için medyan tahmini bir önceki ankete göre 1.75 milyar dolar azalarak 14.75 milyar dolar seviyesinde şekilleniyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksinin, corona virüsüne bağlı kapanma önlemlerinin kaldırılmasının ardından büyümesini 16’ncı aya taşıyarak ekimde yüzde 8.3 artması bekleniyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu teyit etti, “durağan” olan kredi notu görünümünü “negatif”e indirdi. Türkiye’nin kredi notu hakkında olumsuz görüş belirten diğer kredi kuruluşları gibi S&P’de politika belirsizliklerine dikkat çekti.

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