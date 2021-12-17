Dolar 17 TL’yi gördü! CHP’den Erdoğan’a çok sert tepki! “UTANMAZLIK, AHLAKSIZLIK!”





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gerçekleşen MYK toplantısının ardından basın toplantısında konuşuyor. Öztrak'ın satırbaşları şöyle: "Ülkeye istikrar getirecek diye milletimize pazarlanan, Erdoğan Şahsım Rejimi, Ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Panikledi, tüm tuşlara aynı anda basarak Oynadığı oyunun bir sonraki bölümüne, geçmeye çalışıyor. Kibir ve cehalet, devlet yönetimindeki zafiyeti artırıyor. Yaşadığımız ekonomik buhranı da, Besleyip, büyütüyor. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #haber #haberler