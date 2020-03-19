Dolar 6.50’yi aştı

Küresel piyasalarda satış baskısı ağırlıklı olmak üzere corona virüsü kaynaklı her iki yönlü sert dalgalanmalar devam ederken, TL cinsi yatırım araçlarında da benzer seyir görülüyor.

Yatırımcılar, küresel ekonominin büyük bölümünü tehdit eden virüs salgınının neden olduğu daha önce görülmemiş belirsizlik nedeniyle paralarını dolar olarak tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Türkiye’de vaka sayısı 191’e ulaşırken, 2 kişi de hayatını kaybetti. İnsanların daha az temasla yaşama eğilimi ve bu yöndeki öneri, sınırlama ve uygulamalar her geçen gün kuvvetleniyor.

Giyim perakendesi ve üretimi yapan şirketler mağazalarını geçici bir süreyle kapatıp, internetten satışa geçerken Türkiye’de de ekonomiye etkileri sınırlamak adına birçok önlem devreye giriyor.

TÜRKİYE ÖNLEM PAKETİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekonomiye etkileri sınırlamak için dün 100 milyar TL’lik destek paket açıkladı Merkez Bankası da bu hafta 100 baz puan faiz indirimi ile politika faizini %9.75’e çekti.



TCMB faiz indiriminin ötesinde swap imkanlarını, reeskont kredilerini genişletirken, rezerv düşüşüne yol açmakla birlikte döviz likitidesini artırıcı ve bankaların reel sektöre kredi akışının temini amacıyla kullanılan fonlamanın bir bölümünü %8.25’ten finanse edecek tedbirler açıkladı.

Erdoğan’ın açıkladığı tedbirlerle birlikte Halkbank’a esnaf kredileri başta olmak üzere nakit akışı bozulan firmların kredi ödemelerinin ertelenmesi, bazı sektörlerde vergi ve prim ödemelerinin 6 ay ertelenmesi, iç havayolu taşımacılığında KDV’nin %1’e indirilmesi, kredi garanti fonu limitinin 50 milyar TL’ye çıkarılması da yer aldı. KGF böylece yaklaşık 400 milyar bir kredi imkanı sağlayacak.

Türkiye’de eğitime ara verilmesiyle başlayan tedbirler genişletilen uçuş yasakları ve vatandaşların toplu halde halde bulunduğu alanların faaliyetlerinin kısıtlanmasıyla da devam etti.

Erdoğan dün mecburiyeti olmayan hiç bir vatandaşın evden çıkmaması, kimseyle temas etmemesi gerektiğini söylerken salgında kurallara riayet edilmesi halinde evde kalma süresinin 3 hafta ile sınırlı tutulabileceğini de belirtti.

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KÜRESEL PİYASALARDA NAKİTTE KALMA EĞİLİMİ ARTIYOR

Avrupa, ABD ve Avustralya merkez bankalarının aldığı olağanüstü tedbirlere rağmen yatırımcılar tüm yatırım araçlarından kaçarak nakite geçmeye devam ederken, dolar neredeyse her para birimi karşısında değer kazandı.

Hisse senetleri, tahvil, altın ve emtia fiyatları dünyanın neredeyse her ülkesinin corona virüs salgınını sınırlama ve ekonomiyi desteklemeye çabalarına rağmen geriledi.

İşlemciler yatırımcıların terk etmeye çalıştığı zor durumdaki bazı fonların hisse piyasasındaki zararlarını telafi etmek için ellerindeki her şeyi satmaya çalıştığını, bu yüzden tahvil piyasasında darboğazlar oluştuğunu bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) dün açıkladığı 750 milyar euro, yani 820 milyar dolar tutarında tahvil alma taahhüdü Asya piyasalarındaki baskıları seans başında azaltmış olsa da satışlar daha sonra hızlandı.

ECB’nin ardından Fed para piyasası fonları için ek likidite sağlayacak bir imkanı devreye aldı. Fed böylece iki gün içinde üçüncü likidite imkanını devreye almış oldu.

Yatırımcılar, küresel ekonominin büyük bölümünü tehdit eden virüs salgınının neden olduğu daha önce görülmemiş belirsizlik nedeniyle paralarını dolar olarak tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Sterlin dolar karşısında en az 1985’ten beri en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Avustralya doları 17 yılın dip seviyesine gerilerken, Yeni Zelanda doları yatırımcıların riskli varlıklarını azaltmalarıyla 11 yılın en düşük seviyesini gördü. (REUTERS)