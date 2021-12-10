Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 10 Aralık 2021

Dolar bugün, 10 Aralık 2021 Cuma günü 13.93 TL’den işlem görüyor. Dolar/TL’de bugün 13,95 ile yeni zirve görülürken, Merkez Bankası bir kez daha kura müdahale etti. Müdahaleyle birlikte dolar 13,73’e kadar geriledikten sonra tekrar 13,90’ın üzerini gördü.

Dolar, yurt içi piyasalarda olumlu havaya rağmen bugün yükselişin devam ettirdi ve kritik seviye olan 13,90 TL seviyesini aştı. TCMB’den yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.93 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.393 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 10 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 10 Aralık 2021 Dolar yorumları: CMB’nin 16 Aralık’ta gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında faizi sabit bırakabileceği beklentileri yükselmeye devam ediyor. Hem gerçekleştirmiş olduğu müdahaleler hem de basına yansıyan haberlere göre faiz sabit bırakılabilir veya en fazla 50 baz puanlık bir indirim yapılabilir beklentileri oluşuyor.

Teknik açıdan geri çekilmelerde ilk etapta 13.30-13.40 bölgesi önemli bir destek konumuna geçmiş oldu ve daha aşağıda ise 12.80 öne çıkıyor. 13 TL ise psikolojik bir destek konumunda. Yukarıda ise 13.85 seviyesi geçilirse öncelikle 14 TL ve sonrasında 14.30 seviyeleri test edilebilir.