Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 13 Aralık 2021

Dolar bugün, 13 Aralık 2021 Pazartesi günü 14.60 TL’den işlem görüyor. Beklentiler TCMB’nin politika faizinde 100 baz puan indirime gidebileceği yönünde olması doların yükselişinde en önemli sebep olarak gösteriliyor. TCMB’nin sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiği seviyelerin üzerine çıkarken, dolar bugün 14,75 TL’ye kadar yükseldi.

Piyasalar bu hafta Türkiye, ABD, İngiltere ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 20 Merkez Bankasının kararına odaklanacak. merakla beklenen faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü saat 14:00’da açıklanacak. Eylül ayından bu yana yapılan toplamdaki 400 baz puan faiz indirimleri ile beraber TL, dolar karşısında yaklaşık %70’in üzerinde değer kaybetti. Yılbaşından bu yana ise kayıp %90’a yaklaştı. Piyasalar TCMB’den 100 baz puan indirim bekliyor. Fakat kur tarafındaki sert yükseliş ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun yabancı analistlerle yaptığı toplantıda ‘faiz indirimi olmayabileceği’ mesajı haberleri ile faizin %15’te sabit kalması sürpriz olmayacak

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.60 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.461 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 13 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 13 Aralık 2021 Dolar yorumları: Yılın son PPK’sı Türk Lirası’nın sert değer kaybının gölgesinde toplanıyor. Aralık başından beri 3 kere döviz kurlarına müdahale eden Merkez Bankası’nın 100 baz puan daha faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz haftayı kritik 13.80 seviyesinin üzerinde tamamlayan Dolar/TL için ,faiz indiriminin devam etmesiyle yukarı hareketler devam edebilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hafta sonu iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Nebati serbest piyasadan geri adımın söz konusu olmadığını söyledi. Devletin her alanda destekleyici olmayı sürdüreceğini belirtti.