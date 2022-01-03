Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 3 Ocak 2022

Dolar bugün, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü 13.67 TL’den işlem görüyor. Yeni haftanın ilk işlem gününe 13.34 seviyelerinde başlangıç yapan dolar kuru kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiriyor.

Yılı kapatırken Aralık ayı içinde 18,36 TL seviyelerini gören kur, “Ekonomik önlem paketi” açıklaması sonrası düşüşünü devam ettiren dolar, yeni yıl ile enflasyonist endişeler sebebi ile tekrardan yukarı yönlü hareketlenmeye başladı. Sabah saatlerinde kur 13.77 TL seviyelerinde seyretti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.67 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.367 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 3 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 3 Ocak 2022 Dolar yorumları: Dolar kurunda geçen hafta da oynaklık çok fazlaydı ve hafta genelinde yukarı yönlü seyirleri takip edildi. Yeni haftanın ilk gününde dolar kurunda yukarı yönlü seyrin devam ettiği görülüyor. Kur 13.50 seviyesine kadar yükseldi. Yükselişin devamında 14 seviyesi önemli bir direnç konumunda bulunmaktadır. 14 seviyesinin aşılması halinde kurdaki yukarı yönlü seyir hız kazanabilir. 14 seviyesinin altında 11 ve 14 seviyeleri arasında dalgalanma devam edebilir.