Dolar bugün kaç TL? 1 dolar ne kadar? 31 Aralık 2021

Dolar bugün 31 Aralık 2021 Cuma günü 13.11 TL’den işlem görüyor. Dolar kurunda oynaklığın yüksek olduğu takip ediliyor. Dün 13.43’e kadar yükselen kur 12.43’e kadar gerilemesinin ardından yeniden 13 seviyesinin üzerine yükseldi.

Dolar kuru tekrardan yukarı yönlü hareketler görülüyor. 30 Aralık Perşembe günün 3.96% artış ile 13.16 seviyesinden tamamlayan parite gün içinde en yüksek 13.43 seviyesini test etti. Gün içerisinde 13 TL’nin altına gerilemesine rağmen gelen tepki alımlarıyla bu seviyenin üzerine tutundu ve 13 TL önemli bir destek haline bürünmüş oldu.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.11 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.311 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 31 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 31 Aralık 2021 Dolar yorumları: Kurda bu hafta genelinde gerçekleşen gün içi fiyat marjı ile işlemler dün de devam etti. Bugün yılın son işlem gününde bazı piyasaların kapalı olması hacimlerin düşük kalmasına neden olabilir. Yurt içinde dış ticaret dengesi verisi açıklanırken küresel anlamda veri akışı zayıf. 13,40TL seviyesi dün test edilen ve kısa süreli yeni direnç bölgesi olarak bugün de takip edilebilir bu seviyeye tekrar yükselişler gündeme gelebilir.

Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 13,35 ve 13,50 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 13,00 ve 12,85 destek seviyeleri takip edilebilir.